Pelsdyraktivister dømt til å betale 550.000 kroner i erstatning

Fire aktivister som i 2013 brøt seg inn på en minkfarm på Figgjo i Rogaland er dømt til å betale nærmere 550.000 kroner i erstatning.

Aktivistene fra Nettverk for dyrs frihet må ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett både dekke pelsdyrbondens sakskostnader og utgiftene bonden hadde med å sjekke dyrene for smitte etter det uønskede besøket, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Min klient har fått fullt medhold og han er tilkjent saksomkostningene. Jeg mener dette er en riktig dom. Jeg er glad for at bonden har fått medhold i kravet og at han får dekket utgiftene han har hatt med denne saken, sier pelsdyrbondens advokat Christian Flemmen Johansen.

Tidligere har aktivistene blitt dømt til 30 dagers betinget fengsel i Jæren tingrett, men der ble de frikjent for erstatningskravet. Denne delen av dommen ble derfor anket av bonden til lagmannsretten, som nå altså har konkludert motsatt og i hans favør.

Rune Ellefsen i Nettverk for dyrs frihet kaller dommen sterkt urovekkende, og mener dyr som lider nå får et enda svakere vern enn tidligere.

– Til tross for at vi dokumenterte syke, skadde og døde dyr hos en av lederne i pelsdyrnæringen, gir rettsvesenet han nå erstatning fremfor straff. Dommen er absurd og et stort nederlag for dyrene, sier Ellefsen.

