Pensjon: - Kvinner bør bli delvis uføre framfor å jobbe frivillig deltid

Én av fire kvinner oppgir helse som den viktigste grunnen til at de jobber deltid, ifølge YS Arbeidslivsbarometer. Pensjonsekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, mener disse kvinnene heller bør undersøke muligheten om de oppfyller retten til delvis ufør, enn å gå ned i stilling.

Ofte vet hverken lege eller NAV om muligheten, ettersom Folketrygden krever en uføregrad på 50 prosent for å få uførepensjon.

PENSJONSEKSPERT: Steinar Fuglevaag

– Det kan i realiteten bety at en fagarbeider taper rundt 50.000 kroner i året, pluss pensjonssparing, hvis han eller hun trapper ned 20 prosent framfor å bli 20 prosent ufør, sier Fuglevaag til Frifagbevegelse.no.

Over halvparten av de 500.000 ansatte i kommunesektoren jobber deltid. Størst er andelen i den sterkt kvinnedominerte helse- og omsorgssektoren hvor to av tre jobber deltid.

Også kvinnene som velger å jobbe redusert stilling blant annet for å være sammen med barna, må vite hvilke konsekvenser det får for pensjonen, mener Fuglevaag.

- Det er et viktig kjønns- og likestillingsspørsmål. Kvinner må være i stand til å klare seg på egen pensjon dersom de skulle bli alene. Gubbene er pensjonsvinnerne når mange kvinner jobber deltid, sier Fuglevaag.

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Egeland, sier kvinner som jobber deltid vet hva de gjør, men at mange prioriterer familie og barn, selv om det vil gi dem lavere pensjon og et eventuelt samlivsbrudd kan føre til økonomisk smell.

– Det problematiske er at kvinner individualiserer problemet og ikke sier at organiseringen av arbeidstida og belastningen på jobben er problemet. I stedet tar de heller ansvar for egen helse hver for seg og reduserer egen stillingsprosent i et forsøk på å mestre arbeidssituasjonen.