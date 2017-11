Pensjonert brannmann fikk bål-bot

En pensjonert brannmann mener bot for uaktsom aktivitet som kan lede til brann, er blodig urettferdig, og nekter å betale. Nå må han møte i retten.

Torsdag 16. november må mannen møte i retten for ikke å ha betalt et forelegg på 7.500 kroner for brudd på brann- og eksplosjonsloven, melder Dagbladet.

Uhellet skjedde da den pensjonerte brannmannen, som har jobbet ved Risør brannstasjon i over 30 år, i vår skulle brenne noe kvist ved sitt eget gårdsbruk. Han tente på kvistene, men plutselig snudde vinden og han mistet kontroll over brannen.

Ifølge mannen spredte brannen seg om lag 20 meter utover en slette, og brannvesenet kom og slukket brannen uten dramatikk.

Noen uker etter mottok pensjonisten boten på 7.500 kroner, men den er han ikke enig i.

– Jeg sjekket vindforholdene, sto klar med brannviseren og ringte brannvesenet da jeg mistet kontroll på brannen, sier han til Dagbladet.

I april sendte han et brev til Agder politidistrikt, der han skriver at han ønsker å protestere på lovanvendelsen i forelegget og vil komme med en utfyllende forklaring på hva som skjedde.

Politiet mener forholdet er straffbart, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Mest sett siste uken