Person funnet død i vannet i Skien - kan være savnet 62-åring

Dykkere har funnet en død person i havnebassenget i Skien. Det er ikke bekreftet om personen er en 62 år gammel mann som har vært savnet.

Personen ble funnet ved langbryggene i Skien i 13.30-tiden. Personens identitet er ikke bekreftet, opplyser politiet til Varden.

Tidligere onsdag ble det kjent at politiet har siktet en 35 år gammel mann i Skien for uaktsomt drap. Mannen ble pågrepet tirsdag kveld. Politiet tror han kjørte på 62 år gamle Hjalmar Johnsen slik at han døde. 62-åringen har vært savnet siden fredag.

Påkjørsel

Tidligere onsdag opplyste politiadvokat Asle Sandnes til NTB at 35-åringen har forklart seg om en hendelse som knytter ham til saken og som mistanken mot ham bygger på.

– Vi tror det har skjedd en påkjørsel med sykkel i et fotgjengerfelt, og at påkjørselen førte til at fotgjengeren døde. Det baserer vi på vitneforklaringer, sier Sandnes til NTB.

Politiet mener 35-åringen er denne syklisten og at fotgjengeren som døde er 62 år gamle Hjalmar Johnsen. Johnsen ble sist observert fredag kveld, da han var hos venner i bydelen Kleiva, og skulle bare hjem en tur for å bytte klær.

Han møtte ikke opp som avtalt til middag på Strøm mat & bar i Skien sentrum senere på kvelden.

Skienselva

En av politiets teorier er at Johnsen kan ha havnet Skienselva etter sammenstøtet med syklisten. Ifølge Telemarksavisa drev politiets krimteknikere sporsikring på gangbrua over Damfoss ved Smieøya onsdag.

Det samme området var gjennom hele natten avsperret av politiet, og det ble gjennom hele tirsdag ettermiddag og kveld gjort søk i og rundt elva.

Siktede har gitt en kort forklaring, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Han har fått oppnevnt advokat Tollef Skobba som forsvarer.

Tilbakeholdne

– Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og politiet er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at vi ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner, sa påtaleleder Guro Siljan tidligere onsdag.

Politiet vil i løpet av onsdag, eller tidlig torsdag morgen. ta stilling til om 35-åringen skal framstilles for varetektsfengsling.

