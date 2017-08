Person påkjørt av toget på Lillestrøm stasjon

Lillestrøm stasjon åpnet igjen etter stans.

Togtrafikken går igjen ved Lillestrøm stasjon etter en tidligere stans. Det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger i en viss tid.

NSB melder mandag formiddag at alle spor er åpne for trafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil normal drift er gjenopptatt.

Bane Nor meldte på Twitter tidligere mandag at stasjonen var delvis stengt for trafikk på grunn av en påkjørsel.

