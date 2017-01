ANNONSE

Politiet fikk melding om at det skulle være en livløs person i boligen klokka 9.30 torsdag. Ambulanse og politi rykket ut til stedet og fant en død person, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

– Det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd. Vi undersøker nå boligen, men kan bekrefte at det er funnet en død kvinne på stedet, og at vi mistenker at kvinnen har vært utsatt for en straffbar handling, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

Overfor Hallingdølen ønsker ikke politiet å si om det er noen relasjon mellom den døde og den siktede, men Omholt opplyser at politiet ikke leter etter andre gjerningspersoner.

Den døde kvinnens pårørende er ikke varslet. Den pågrepne mannen er siktet for forsettlig drap.

Saken oppdateres.