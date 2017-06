Piloter mener Norwegian brøt avtale

ANNONSE

Flere tusen Norwegian-passasjerer ble denne uken rammet av kansellerte fly på grunn av mangel på piloter. Flyselskapet forsøkte fredag å få Norwegian Pilot Union (NPU) til å godta en midlertidig kriseløsning for å få alle flyene på vingene, men fagforeningen avviste tilbudet.

Mandag kveld kontaktet Norwegian pilotene direkte, noe som vekker misnøye hos fagforeningen, skriver Dagens Næringsliv.

Leder i NPU Halvor Vatnar sier det for deres del handler om at en fridagskjøpsavtale er regulert av tariffavtalen mellom partene, og endringer i avtalen skal diskuteres mellom partene. Han sier til avisen at Norwegian helt klart har brutt tariffavtalen ved å ta direkte kontakt med pilotene.

Tilbudet handlet om at pilotene skulle få dobbel overtid, tilsvarende fire ganger normal lønn, for å ta en ekstravakt.

