(Nordlys): Torsdag kveld var arbeidet i full gang med å endre Rema-logoen på Rema 1000 Veita til «Ræma», skriver Nordlys.

- De har holdt kortene tett til brystet, sier kjøpmann Kevin Mulder om Rema sentralt.

Selv visste han ikke hva skilteendringen ville gå ut på før de kom opp. Kjøpmannen synes likevel endringen er artig.

Hemmeligstemplet kampanje

Selv har Mulder fått lite informasjon om endringene som blir gjort på Rema-butikker rundt om i landet.

- Jeg vet at endringen også er gjort på et par butikker andre steder, og på Gardermoen står det blant annet en stor, oppblåsbar "Æ" som en del av kampanjen. Mer vet jeg ikke. Jeg regner med å få mer info utpå nyåret.

Mulder legger til at han synes det er spennende.

- Det skjer nok store ting neste år, legger Mulder til.

RÆMA: Slik ser Rema 1000 Veita ut nå. Dette er en del av den nye hemmelige kampanjen Rema 1000 skal lansere på nyåret.

Vil revolusjonere dagligvarebransjen

Rema har tydeligvis store planer for framtida.

Mulder sier at for første gang i hans karriere er det blitt kalt inn til ekstraordinær generalforsamling for alle Rema-kjøpmenn. Vanligvis holdes forsamlingen i august, men 4. januar er han blitt kalt ned til Gardermoen.

- Vi har fått beskjed om at det vil gjøres endringer som vil revolusjonere dagligvarebransjen, og jeg er superspent! Sikkert mer enn det kundene er.

Det sier kjøpmannen entusiastisk.

Mer informasjon er både han og kundene pent nødt til å vente på.

- Artig stunt

Allerede har tilbakemeldinger om endringen kommet inn, og Mulder sier at stuntet blitt tatt godt imot av Tromsø-kundene.

- Det har kommet noen allerede som sier endringen er artig. Jeg synes også det er en artig vri som har blitt gjort. "Æ" har jo en stor plass i Nord-Norge og Tromsø, så hva søringene synes om dette får vi bare se på, avslutter Mulder.

Øyvind Arum, kommunikasjonssjef i REMA 1000, skriver i en epost til Nordlys det vil komme mer informasjon etterhvert.

- Det vil komme mer informasjon 4. januar. Utover det har vi ingen kommentar.

