POD innkaller til møte om omstridte metoder mot overgripere

Politidirektoratet (POD) innkaller Kripos og Riksadvokaten til et møte om metodene som er blitt brukt for å avsløre overgripere på nett, melder VG.

Bakgrunnen for møtet er avisens avsløring av hvordan australsk politi tok over driften av et forum på det såkalte mørke nettet. Her delte politifolkene blant annet overgrepsbilder, for å unngå å vekke mistanke blant brukerne. Norge samarbeider med den australske politigruppa Task Force Argos.

Advokatforeningen og politikere er blant dem som har stilt spørsmål ved metodene.

Nå har POD innkalt Kripos-sjef Ketil Haukaas og representanter for Riksadvokaten til et møte, hvor Kripos skal redegjøre for bruken av «utradisjonelle metoder» i saker som gjelder seksuelle overgrep på nettet.

Statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten mener det må vurderes om det trengs nye regler, som i så fall må utarbeides av politikerne.

– Det er korrekt at det ikke finnes lovverk som spesifikt regulerer slik metodebruk. Det foreligger retningslinjer til politiet om infiltrasjon på internett, men de er unntatt av offentlighet, sier statsadvokaten til VG.

