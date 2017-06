Politiet: - Styrket mistanke mot to av de mistenkte etter bråket i Groruddalen

ANNONSE

En person er løslatt, mens tre andre fortsatt er pågrepet etter uroen på Vestli og Stovner i helgen og natt til mandag, melder politiet til Nettavisen. Politiet regner med at andremann blir løslatt torsdag og vurderer hva de skal gjøre med de to siste.

- Vi vurderer at mistanken mot to personer er styrket, men vi etterforsker fortsatt for fullt og vurderer fortløpende om flere er involvert, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Magnlerud politistasjon til Nettavisen torsdag.

- Er de som nå er løslatt ute av saken?

- Nei, saken er ikke henlagt for noen av dem, sier Buanes.

Bråk tre netter på rad

Bakgrunnen for pågripelsene var ungdomsgjenger som herjet på Vestli og Stovner tre netter på rad. Det ble blant annet satt fyr på papir på taket på en bil, og det kom melding om brann på Vestli barneskole. Politiet, brannvesenet og vektere opplevde å bli møtt med ukvemsord da de rykket ut. Vektere ble kastet stein etter.

Politiet etterforsker også en hendelse der ungdommer skal ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.

Natt til søndag ble tre unge menn i 17- og 18-årsalderen innbrakt fordi de nektet å forlate området etter at de ble bortvist. De ble ikke pågrepet.

Pågrep 19-åring og 20-åring

Tirsdag ble to menn på 19 og 20 år pågrepet og siktet for grovt skadeverk i saken. De to er kjent av politiet fra før for kriminelle handlinger.

På en pressekonferanse tirsdag uttalte politiinspektør John Roger Lund at politiet ser svært alvorlig på at tjenestemenn på jobb blir angrepet. Lund understreket likevel at politiet ikke frykter «svenske tilstander» i Groruddalen der politifolk vegrer seg for å gå inn i disse områdene.

- Vi er ikke der hvor vi ikke går inn i områder på grunn av frykt for mannskapene våre. Det er helt utenkelig, uttalte Lund ifølge NRK.

Har du sett denne videoen?