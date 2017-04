Politiet: 16-årig jente overfalt og voldtatt i Porsgrunn

ANNONSE

I en pressemelding opplyser politiet i Telemark at dette skal ha skjedd Stigen og Rådyrveien på Flåtten i Porsgrunn ved 18.30-tiden onsdag kveld.

– Det var jenta som kom til politiet via sine foreldre, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen til Varden.

16-åringen var i avhør torsdag.

– Jenta forklarer at hun merket at det gikk en mann bak henne på stien. Det reagerte hun ikke så mye på, mange bruker denne stien, før han tok tak i henne og rev henne over ende, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosok.

Voldtekten skal ha foregått der og da, opplyser politiet, før jenta slo og sparket og klarte å komme seg løs, ifølge politiet.

Ifølge politiet er gjerningsmannen beskrevet som ung, lys i huden og med brunt hår.

