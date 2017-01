Politiet advarer mot frekke svindlere: - Bare i dag har vi hatt fire tilfeller

ANNONSE

Den siste tida har både Romerikes Blad og flere av Oslo-avisene omtalt bedrageri eller svindelforsøk der eldre mennesker blir oppsøkt hjemme av falske kontrollører eller montører fra selskaper som Get, Canal Digital og NRK.

- Bare i dag har vi hatt fire tilfeller, to i Gjerdrum og to i Nittedal, sier operasjonsleder Anette Faraasen i Øst politidistrikt Romerike rb.no.

Hun oppfordrer nå folk til å ta praten med sine eldre foreldre om situasjonen og faren forbundet med å åpne døra for fremmede mennesker.

Ba om bankkort

Rett før klokka 15 onsdag ble en kvinne i 90-åra fra Gjerdrum kontaktet på døra av to menn som sa de var fra Canal Digital. De ba om å få bankkortet og koden hennes. Det fikk de.

- Et familiemedlem som var i nærheten fanget opp situasjonen og fulgte etter bilen med de to mennene. Det ble observert at de forsøkte å ta ut penger med bankkortet i Ask sentrum, noe de ikke klarte, sier operasjonsleder Faraasen til rb.no.

Politiet rykket ut og en halvtime senere stanset de bilen der det satt to kjenninger på 38 år og 17 år fra henholdsvis Oslo og Lørenskog.

- Begge er nå pågrepet og vi vil etterforske saken videre i håp om å knytte de to personene til flere lignende tilfeller, sier operasjonslederen til rb.no.

Sa de var fra skadedyrkontrollen

De to pågrepne settes allerede i sammenheng med ett lignende tilfelle, det også i Gjerdrum, tidligere onsdag.

- Der var det også to personer hjemme hos en annen kvinne i 90-åra. Også her fikk de tak i bankkortet, sier Faraasen rb.no.

I Nittedal har politiet fått informasjon om to tilfeller der noen har ringt til eldre mennesker og utgitt seg for å være fra skadedyrkontrollen i kommunen.

- De ringte fra skjult nummer, men dukket aldri opp hjemme hos dem som ble oppringt. De som har blitt oppringt har fått klar beskjed om å ringe politiet om noen dukker opp, sier Faraasen til rb.no.

Flere ting å se etter

RB omtalte tidligere denne uka to falske Get-montører som oppsøkte eldre på Skedsmokorset. Kommunikasjonssjef i Get, Silje N. Thoresen, sier til RB at hun er glad for at politiet advarer mot dem som utgir seg for å være Get-motører:

- Dette er ikke folk fra oss. Dessverre klarer vi ikke å forhindre at enkelte forsøker å utgi seg for å være fra Get, men det er flere ting man kan huske på, for å unngå å bli lurt, sier Thoresen til rb.no.

- For det første avtaler vi alltid på forhånd om vi skal hjem til kunder. Våre montører er uniformerte og bærer ID-kort. I tillegg vil vi aldri be om betaling på stedet. Vi har etablerte kundeforhold og vil alltid ta betalt via faktura, sier Thoresen til rb.no.

