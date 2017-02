ANNONSE

Politiet i Hedmark sendte ut et OBS-varsel via Twitter søndag morgen om glatte veier og svært tett tåke. Også i Sør-Trøndelag er det glatt flere steder. Underkjølt regn i Oppdal har ført til at "entreprenøren er ute med alt mannskap og gjør tiltak", opplyser veivesenet.

Søndag er for øvrig dagen da veivesenet starter en ny runde med tunnelvask for å bedre sikten inn mot vinterferien. Arbeidet begynner rundt klokken 20 søndag kveld. Først ut er Klepptunnelen i fylkesvei 44. Ti tunneler blir vasket fram til 23. februar.

– Tunnelene blir stengt under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene. Vi stenger om kvelder og netter for ikke å hindre trafikken for mye, seier byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen.