Politiet advarer mot svært glatte veier på Øst- og Sørlandet

– Det burde ikke overraske noen når det snør, og folk må ta det i betraktning når de kjører bil. Det har vært flere trafikkuhell i Østfold, men ingen store uhell, sier Villy Meier, operasjonsleder i Øst politidistrikt, til Aftenposten.

Flere biler har sklidd og snurret, en buss har havnet i grøfta og flere tunge kjøretøy kommer ikke opp bakker.

Ved 19-tiden melder Oslo-politiet om en trafikkulykke ved Holmlia/Bjørn Bondesvei der en bil har kollidert med en buss. Bussen hadde ingen passasjerer. Det er lettere personskader på andre involverte, ifølge politiet.

På Sørlandet har det vært flere ulykker. Fem personer ble fraktet til sykehuset etter en kollisjon på E18 ved Stoa lørdag formiddag. Et par timer senere ble to personer kjørt til sykehus for en sjekk etter en utforkjøring på E18 i Arendal. Ingen skal være alvorlig skadd.

Politiet i Follo melder at det er svært glatt på E6 ved Årungen, der en bil lørdag ettermiddag skled og traff en buss. I 18-tiden er det meldt om lange køer på strekningen. (©NTB)

