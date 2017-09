Politiet avfyrte varselskudd under pågripelse i Larvik

Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med pågripelsen av en mann i 30-årene som var bevæpnet med kniv i Larvik sentrum.

– Vi fikk melding om at en person hadde knust to ruter i en butikk i et forsøk på å bryte seg inn. Da vi kom til stedet var han på vei bort, men et vitne pekte ham ut for oss, så kjørte vi etter, sier Anne Meyer, operasjonsleder i Vestfold, til NTB.

Hun opplyser at politiet ba mannen om å stoppe, noe han ikke gjorde.

– Han dro opp en stor kniv og begynte å gå mot politiet. Da avfyrte vi et varselskudd, sier Meyer.

Ifølge Østlands-Posten var det sportsbutikken Birk sport 30-åringen forsøkte å bryte seg inn i. Mannen er pågrepet og sitter i arrest, før han vil bli avhørt lørdag.

– Det vil bli en etterforskning, sier Meyer, som understreker at ingen ble skadd.

Spesialenheten er ifølge operasjonslederen varslet. De vil vurdere om det skal bli iverksatt en intern etterforskning.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 23.49.

