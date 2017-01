ANNONSE

Sør-Vest politidistrikt er i gang med ny etterforskning av drapet på Birgitte Tengs og ber publikum om nye tips i saken.

– Selv om det er lenge siden drapet på Birgitte Tengs, har vi tro på at en ny etterforskning kan avdekke hvem som sto bak handlingen. Politiet vil samtidig understreke at etterforskningen vil bli tidkrevende og at gjenopptakelsen ikke betyr at vi venter et snarlig gjennombrudd, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Lars Ole Berge.

DREPT: Birgitte Tengs.

Sør-Vest politidistrikt har etterforsknings- og påtaleansvaret, men etterforskningen skjer med innslag fra Cold Case-gruppa. Etterforskningsteamet har base i Stavanger.

Gjenopptakelsen av saken skjer som følge av at politimester Hans Vik besluttet ny etterforskning i desember i fjor etter anbefaling fra seksjonen for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold Case-gruppa.

Berge opplyser at etterforskningsteamet nå foretar en bred gjennomgang og analyse av de saksdokumentene.

Arbeidet vil blant annet bestå i en ny systematisk gjennomgang av alle opplysninger i saken, herunder alle elektroniske spor, samt ny testing av biologisk materiale. I tillegg vil politiet sjekke konkrete tips.

– Det er mange utfordringer knyttet til å etterforske en hendelse som skjedde for snart 22 år siden, men vi er motivert for å gjennomføre en bred og grundig etterforskning, sier Berge.