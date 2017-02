Politiet etterforsker babydødsfall i Sarpsborg

ANNONSE

Barnet ble funnet i en leilighet i St. Marie gate i østre bydel, og politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Ingen er foreløpig siktet i saken, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Sarpsborg sentrum



– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker et mistenkelig dødsfall etter at et spedbarn ble funnet død i en leilighet i Sarpsborg sentrum i går, opplyser kriminalsjef Kai Andersen hos politiet i byen fredag.

Torsdag kveld opplyste politiet at de etterforsket dødsfallet rutinemessig og at saken da ikke hadde status som et mistenkelig dødsfall.

Blir obdusert



Andersen bekrefter at politiet har arbeidet med saken torsdag kveld og natt til fredag, og at de nå anser dødsfallet for å være mistenkelig.

Barnet vil bli obdusert.

– Vi avventer svarene fra de rettsmedisinske undersøkelsene. En obduksjon av avdøde vil ikke skje før på mandag, sier kriminalsjefen.



