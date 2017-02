Politiet etterforsker dødsfall i Nordmarka

ANNONSE

Krimteknikere er på stedet for å finne ut om det dreier seg om et selvmord eller et drap.

– Klokken 13 fikk vi beskjed om at en tilfeldig forbipasserende hadde funnet en død person. Vi rykket ut og fant et skytevåpen ved vedkommende. Vi kan ikke si hva som er skjedd her foreløpig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Svartkulp ligger noen hundre meter øst for Sognsvann.

Til Aftenposten sier operasjonslederen at saken foreløpig etterforskes som et mistenkelig dødsfall. Politiet kan inntil videre ikke gi flere opplysninger om avdøde, verken kjønn eller alder.

