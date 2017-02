ANNONSE

– Politiet skal etterforske videomateriale som de har innhentet fra overvåkingskameraer. Så vidt meg bekjent er det video fra åstedet og andre områder, opplyser vaktleder Janne Kroglund ved krimvakta i Oslo til NTB.

Det er Oslo-politiets ransgruppe som har overtatt etterforskningen.

Politiet fikk melding om at gullsmeden Heyerdahl i Karenslyst Allé på Skøyen var blitt ranet av væpnede gjerningspersoner 18.20 fredag. To personer var på jobb i butikken, men ingen av dem ble skadd under ranet.

Ifølge politiet brukte ranerne trolig et enhånds skytevåpen. Gjerningspersonene fikk med seg verdigjenstander fra forretningen, men det er uvisst hvor store verdier det er snakk om.

Etter det NTB får opplyst, går politiet ut ifra at det var tre eller fire gjerningspersoner som forsvant fra stedet i en bil som 40 minutter senere ble funnet hensatt på Fornebu.

Politiet avsluttet søket etter gjerningspersonene like før midnatt fredag.

