Politiet etterlyser tips i drapsetterforskning i Oslo

– Det fortsatt viktig for politiet å få tips og opplysninger som gir kunnskap om avdøde. Hvem han har vært sammen med og hvor han har vært, sier leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NTB lørdag.

Politiet har hittil ikke pågrepet noen i forbindelse med saken. De har heller ingen mistenkte. Den foreløpige obduksjonsrapporten underbygger mistanken om at mannen ble drept, men politiet vil ikke kommentere mer rundt dødsårsaken. Bilen til den fornærmede mannen, en hvit Toyota Auris 2013-modell, er fortsatt ikke funnet.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier politiet fortsatt ønsker tips i saken, der en mann i 50-årene ble funnet død på Hellerud i Oslo torsdag.

– Det er svært viktig med opplysninger om bilen. Det er sentralt for politiet å finne den. Vi har heller ikke fått nye opplysninger når det gjelder observasjoner, påpeker Metlid.

Politiet ønske særlig å komme i kontakt med vitner som kan ha opplysninger fra torsdag morgen fram til mannen ble funnet død av familiemedlemmer, i en bolig i Hellerudgrenda rett over klokka 16 samme dag. Den avdøde mannen i 50-årene, som var norsk statsborger, bodde alene. Politiet har opplysninger om at mannen ble sett utenfor boligen rundt klokka 12 tidligere torsdag, og har gått ut med adressen i håp om å få tips.

– Vi er nå i en fase der vi avhører vitner. Det er blant annet personer som har hatt en nær relasjon til avdøde, og personer som kan si noe om han og hans bevegelser. Vi har også foretatt rundspørringer i Hellerud-området, sier Metlid.

