Politiet får kritikk - rapport avdekker maktmisbruk mot asylsøkere

Sivilombudsmannen avdekket kritikkverdige forhold på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Under et uanmeldt på besøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum i mars i år, avdekket Sivilombudsmannen flere tilfeller av maktmisbruk mot de innsatte, melder NRK.

Sivilombudsmannen skriver at en urovekkende stor andel av dem som blir plassert på sikkerhetscellene på Trandum er utsatte grupper som sliter med psykiske helsetilstand, selvskading eller der det er selvmordsfare.

Gnidd inn med pepperspray



Rapporten omtaler blant annet et tilfelle der en innsatt ble gnidd med pepperspray i ansiktet fra en hanske.

Leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid, sier til NRK at det er satt i gang tiltak.

Besøket ble gjennomført i perioden 28. til 29. mars.

I sammendraget av rapporten heter det blant annet:

«Internatet la i begrenset grad til rette for aktiviteter for internerte som plasseres i sikkerhetsavdelingen. Når det gjaldt muligheten til å oppholde seg minst én time utendørs hver dag, viste funn at det ikke alltid ble gitt tilbud om dette. Sikkerhetsavdelingens lufteområde bestod av avlukker atskilt med høye vegger og gitter, og området gav få sanseinntrykk».

Hyppig bruk av sikkerhetscelle

Om bruken av sikkerhetsavdelingen, heter det blant annet:

«En bekymringsfull tendens var at bruk av sikkerhetscelle i begynnelsen av 2017 var høy sammenliknet med tidligere. Det ble også gjort funn om langvarige, enkelte svært langvarige, opphold på sikkerhetsavdelingen som gir grunn til bekymring for de internertes velferd».

I rapporten heter det at bruk av isolasjon «gir høy risiko for helseskader». Det blir pekt på som bekymringsfullt at opphold på sikkerhetsavdeling er et virkemiddel for å ivareta sårbare mennesker som skader seg selv eller vurderes å være i fare for selvmord. Videre heter det: «Enkelte mindreårige hadde også vært plassert på sikkerhetsavdelingen, inkludert på sikkerhetscelle.»

Kritiserer håndjern og body-cuff

Rapporten kritiserer det som oppfattes som rutinemessig bruk av håndjern i forbindelse med transportoppdrag - der mange av de berørte er mellom 18 og 19 år. Det påpekes to tilfeller av bruk av body-cufff, et maktmiddel som låser bein og armer. Om tilfellet med bruk av pepperspray, heter det:

«Pepperspray ble benyttet i ett tilfelle i en celle på sikkerhetsavdelingen, for å sikre gjennomføring av en kroppsvisitasjon. Den internerte fikk gnidd pepperspray i ansiktet fra en hanske som var sprayet med stoffet. Både beslutningen om bruk av pepperspray og måten maktanvendelsen ble gjennomført på, fremstod som betenkelig i lys av krav til nødvendighet og proporsjonalitet.»

