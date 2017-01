Politiet: Hiv-smittet mann (51) pågrepet for grov voldtekt mot sin egen datter (7)

ANNONSE

Få dager før julaften i fjor ble en 51-årig mann pågrepet av politiet i Øst politidistrikt, mistenkt for å ha begått grov voldtekt mot sin syv år gamle datter.

Mannen er nå siktet for grov voldtekt, og er siktet etter straffelovens § 301, som har en øvre strafferamme på 21 års fengsel.

Som del av grunnlaget for siktelsen er datterens egen forklaring, som er utført som et tilrettelagt avhør for barn. Moren har også forklart seg for politiet.

Hiv-smittet

Etter det Nettavisen har fått opplyst skal den siktede mannen være hiv-smittet, men det er ikke påvist at datteren er blitt smittet med viruset.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra den siktede mannens forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen, men han har ikke svart på noen av våre henvendelser.

Det er dermed usikkert hvordan mannen stiller seg til skyldspørsmålet.

Mannen ble pågrepet av politiet på Romerike, men saken er nå overført til Oslo politidistrikt, har Nettavisen fått opplyst.

- Det er veldig tidlig i etterforskningen, men jeg kan bekrefte at han er siktet for grov voldtekt av et barn. Den siktede er ennå ikke avhørt, da det ikke har lykkes å få en tolk som snakker språket, sier politiadvokat ved Oslo politidistrikt Rita Parnas til Nettavisen.

- Vi ser kjempealvorlig på saker med voldtekt av barn under 14 år. Disse sakene er noe av det mest alvorlige vi kommer borti. Strafferammen på 21 år, og at han nå er varetektsfengslet, sier også noe om alvoret.

- Jenten blir ivaretatt

22. desember ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, grunnet bevisforspillelsesfare.

Jentens bistandsadvokat, Elias Christensen, ønsker ikke å si mye om saken.

- Det er ennå veldig tidlig i etterforskningsfasen, så jeg ber om forståelse for at det er vanskelig å svare på spørsmål nå, sier han til Nettavisen.

- Den fornærmede jenten blir ivaretatt, men jeg ønsker ikke å gå i detalj på hva det innebærer.