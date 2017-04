Politiet måtte gi opp storkontroll på E18

ANNONSE

Snøværet på Sørlandet har skapt krevende kjøreforhold for bilister på vei hjem fra påskeferie.

Politiet hadde planlagt storkontroll på E18 ved Haslestad i Arendal mandag formiddag, men måtte gi opp på grunn av snøværet, skriver Agderposten (krever innlogging).



UP sto klare med laser og kikkert for å ta både råkjørere, bilbeltesyndere og mobilbrukere, men laseren og kikkertlinsen snødde ned.



– Det stemmer at været gjorde det vanskelig for oss. Det var rett og slett så mye snø og så dårlig sikt at vi ikke fikk «låst» bilistene. Nå flytter vi kontrollen østover. Der skal været være bedre, sier politioverbetjent Øystein Krogstad til Agderposten.

Tok fire bilister



Politiet holdt ut i snøværet fra 11 til 13.30, men tok kun fire bilister, alle med en beskjeden overtredelse i 70-sonen.

Det var ikke manglende trafikk som gjorde at politiet ikke tok flere.

– Heldigvis var det forsiktig kjøring. Været er utfordrende både for oss og bilistene. Det er ganske tett trafikk, men så langt har folk vært flinke til å avpasse farten. Vi får håpe det holder, sier Krogstad, som understreker t det viktigste ikke er å «ta» bilister, men å være synlige i trafikkbildet.

Politiet gjennomførte også noen promilletester, men ingen bla tatt.

Ingen uhell



På E18 mellom Kristiansand og østover er det snødekke. Vegtrafikksentralen var tidlig ute og ba bilister med sommerdekk om å la bilen stå.

Det er foreløpig ikke meldt om uhell langs strekningen.

- Det snør i Agder, og snødekket har kommet så langt opp som til Kragerø, men enn så lenge er det bart i Telemark, Vestfold og Buskerud, sier trafikkoperatør i region Sør, Anniken Island, til Nettavisen.