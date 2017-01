To personer som ankom Bergen i et Wizzair-fly måtte bli tatt hånd om av politiet. Begge to var veldig beruset. Dette bildet er fra et annet sted, og annen anledning. Foto: Ints Kalnins, Reuters/NTB Scanpix

Politiet måtte hente ut to bråkmakere fra fly

- Det er rett og slett to godt berusede menn som har laget kluss, sier politiet.