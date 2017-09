Politiet mener overgrepstiltalt i Tysfjord utga seg for å være sjaman

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha voldtatt fem kvinner i den omfattende overgrepssaken i Tysfjord kommune i Nordland.

Mannen ble pågrepet på Bardufoss 6. desember i fjor. I tillegg til voldtektene er han tiltalt for seksuell omgang med en jente under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengighetsforhold, skriver VG.

– Det er en omfattende sedelighetssak med seks fornærmede. Ved noen av tilfellene skal overgrepene ha skjedd under en form for behandlingssituasjon, sier konstituert statsadvokat Jorild Steindal til avisen.

Sjaman

Ifølge tiltalen mener politiet at mannen ved flere av tilfellene har utgitt seg for å være sjaman, for så å ha gjennomført den seksuelle omgangen under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte de fornærmedes avdøde fedre, eller som «behandling» av de fornærmede.

Kvinnene er i dag fra rundt 20 til rundt 80 år gamle. En av de fornærmede var ifølge tiltalen under 16 år da overgrepet skjedde.

– Min klient har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen. Han har innrømmet enkelte tilfeller av seksuell kontakt med de fornærmede, men i de tilfellene er det snakk om frivillig seksuell kontakt, sier mannens forsvarer, advokat Tarjei Ræder Breivoll.

Mannen er ifølge politiet den første som ble pågrepet i forbindelse med de mange overgrepssakene i nordlandskommunen. Det er satt av ti dager til rettssaken mot mannen som skal opp i Salten tingrett 2. oktober.

90 saker

Politiet startet etterforskning av sedelighetssakene i Tysfjord i juni 2016 etter at elleve kvinner og menn fra kommunen sto fram med sine overgrepshistorier i VG. Størstedelen av de angivelige overgrepene har skjedd i kommunen.

Politiet opplyste til Avisa Nordland i slutten av august at de regner med å avslutte etterforskningen av de mange overgrepssakene før jul. 90 saker var da fortsatt under etterforskning, mens rundt 40 saker var henlagt eller i ferd med å bli det på grunn av foreldelse.

