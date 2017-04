ANNONSE

Vest politidistrikt sier nordmenn sørger for utbytte for utenlandske kriminelle i Norge gjennom sine handlinger.

Les også: NRK-dokumentaren: KrF vil ta sexkjøpere

Rådene fra Linda Ervik, fagleder menneskehandel ved Vest politidistrikt, er klare i NRK Brennpunkt-dokumentaren som ble vist på TV tirsdag kveld:

- Man kan slutte å gi penger til tiggere. Man kan slutte å støtte den organiserte kriminaliteten. Man kan slutte å kjøpe seksuelle tjenester. Dette blir styrt av tilbud og etterspørsel, sier hun.

NRK Brennpunkt har fulgt tiggermiljøet i Bergen i nesten to år - med skjult kamera og spaning. I dokumentaren, som ble vist på NRK tirsdag kveld, fortelles det om narkotikakriminalitet og prostitusjon, programmet viser noen av bakmennenes skrytebilder og videoer fra sosiale medier, vi får høre ofre for menneskehandel snakke. Det dokumenteres videre hvordan store pengesummer - 100 millioner kroner de siste fem årene- er sendt fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania via pengebyråer.

Les også: Rumensk tiggernettverk: Nær 30 av kvinnene er prostituerte

Les også: NRK-dokumentar vekker reaksjoner: - Jeg kjenner meg naiv



Hva mener du, vil nordmenn slutte å kjøpe sex og gi til tiggere etter NRK Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet»?

Fått med deg den nye kongen av Instagram?