Politiet rykket ut til Oslo S etter melding om knivstikking

ANNONSE

Politiet rykket ut til Oslo S tidlig søndag etter melding om at en person var knivstukket. En person er kjørt til legevakta.

Politiet i Oslo meldte om hendelsen på Twitter klokka 8.20 søndag morgen. Flere patruljer ble sendt til stedet. Politiet meldte kort tid senere at en person var knivstukket i hånden, og at de hadde kontroll på tre personer.

– En person har alvorlige stikkskader i den ene hånden. Vi har anholdt tre personer inne på et tog, inkludert den skadde, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB. Han opplyste videre at det var vektere på stasjonen som meldte fra om hendelsen.

Like etter klokka ni opplyste politiet at en person var kjørt til legevakta, mens de to andre avhøres som vitner. Politiet undersøker saken videre, og de melder at hendelsen ikke skjedde på toget, men et annet sted i Oslo tidligere natt til søndag.

Toget ble holdt tilbake mens politiet undersøkte på stedet, men det fikk senere kjøre fra stasjonen. (©NTB)