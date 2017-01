ANNONSE

Mandag kveld ble en mann i 50-årene stoppet av politiet i Drammen. Årsaken ser du på bildet over. Sikten gjennom frontruten var på størrelsen med et A4-ark, resten var dekket med snø og is.

– Helt hårreisende! Det er ikke noe mer å si om det, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Erik Gunnerød til Drammens Tidende (krever abonnement).

Sikten i siderutene var enda mindre, ifølge avisen.

Førerkortet stod ikke til å redde, og mannen samtykket til at dette ble inndratt. Det er usikkert hvilke andre reaksjoner mannen er ilagt.

Mannen ble stoppet av politiet klokken 20.30, ifølge TV 2.

– Det er graderinger for hvor alvorlig dette er, og i dette tilfellet var det så dårlig sikt at mannen ble anmeldt for forholdet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Olav Myrvold til TV 2.

– Det er kontroller på dette, og ser vi folk mens vi er på patrulje, så vil vi stoppe dem, sier han.