Politiet skjøt mann i Stavanger

– Vi fikk flere meldinger fra publikum om en ustabil person ved Valbergtårnet. Meldingene gikk ut på at han gikk med en våpenlignende gjenstand i hånden. Da vi kom til stedet, så vi at han hadde en øks i hånden. Han kom mot politiet med øksen i hånden. Det førte til at vi avfyrte et skudd mot vedkommende som traff ham i foten. Ambulanse ble tilkalt og området ble sperret av. Mannen er kjørt til SUS. Han er ikke livstruende skadet, sier politiets innsatsleder på stedet, Hanne Nybø Andersen, til Aftenbladet.

Hendelsen skjedde ved 16-tiden lørdag.

Et vitne fortalte VG at mannen la på sprang fra politiet da han ble konfrontert av politiet, og at han hadde noe i hånden. Politiet skjøt ham derfor i foten.

Mannen ble truffet i foten, men er ikke livstruende skadd, opplyste operasjonsleder Charles Bøgild i Sør-Vest politidistrikt til avisen.

– Vi fikk noe tidligere meldinger om en mann i sentrum som oppførte seg ustabilt og truende. Mannen bar noe som så ut som en kniv, vi sendte ut patruljer, og jeg ga bevæpningsordre, sa Bøgild.