Politiet undersøker om flere var involvert i drap i fengsel

Den 56 år gamle polsknorske mannen ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker. Ifølge kjennelsen fra Ringerike tingrett blir to av ukene i full isolasjon, og for hele perioden gjelder brev-, besøks- og medieforbud, melder NRK. Det er de strengeste restriksjonene som en varetektsfange kan underlegges, og brukes gjerne i saker der etterforskningen er helt i den innledende fasen, da politiet blant annet ser på om andre personer kan være involvert.

– Bakgrunnen for at vi ba om det, er blant annet at han ikke har avgitt forklaring ennå. Vi ønsker ikke at han skal kunne tilpasse seg andres forklaringer, og så er det selvfølgelig viktig for oss at vi kan kartlegge særlig om dette drapet var planlagt og hva som var motivet, uten at han kan påvirke andre vitner, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Mange fornærmede

Forsvareren til 58-åringen som ble drept – en mann som flere ganger er dømt for seksuelle overgrep mot unge gutter, og som satt varetektsfengslet i påvente av at en ny overgrepssak skulle komme opp for retten – mener politiet bør undersøke om drapet var et bestillingsverk.

– Jeg mener det er nødvendig at politiet etterforsker muligheten for at min klient ble tatt av dage etter en bestilling fra andre. Det er veldig mange fornærmede etter ham, både fra nye og eldre forhold, sier advokat John Arild Aasen til Aftenposten.

Fengslingsmøtet tirsdag gikk for lukkede dører. Den siktede 56-åringen ble flyttet fra Ringerike til Drammen fengsel etter drapet lørdag.

Han samtykket til varetektsfengsling, men forsvareren hans, advokat Oscar Ihlebæk, vil ikke si noe nå om hvordan hans klient stiller seg til siktelsen. 56-åringen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Ikke bestillingsdrap

Ihlebæk mener det ikke er noen grunn til å spekulere på om drapet var et bestillingsdrap. Politiet går vanligvis bredt ut i starten av en drapsetterforskning, poengterer han.

– Det er helt vanlig at politiet legger fullstendig lokk på en drapsetterforskning som er helt i innledningsfasene, og at det gis strenge restriksjoner i starten av varetektsperioden, sier Ihlebæk til NTB.

Politiadvokat Omholt bekrefter opplysningene i tirsdagens fengslingskjennelse, som VG refererer fra, om at den siktede ble observert stående over fornærmede i fengselsdrapssaken med en «blodig stikkgjenstand» etter drapet. Han vil ikke gi noen ytterligere opplysninger om drapsvåpenet.

Den tiltalte 56-åringen soner en 17 og et halvt år lang dom for et overlagt drap i Oslo i 2014.

