Politiet: Unormalt mange rusdødsfall i Bergen

ANNONSE

– Uken før påske begynte vi å legge merke til uvanlig mange dødsfall i rusmiljøet. I ukene etter har det fortsatt, sier Jannike Bremar Johannesen, leder for volds- og sedelighetsseksjonen i bergenspolitiet til Bergens Tidende.

På én måned har åtte menn og kvinner omkommet, de fleste av dem i sine hjem. Politiet tror det er tilfeldig at det har vært så mange dødsfall i løpet av kort tid.

– Det er lenge til vi får svar på blodprøver som er sendt inn, så vi kan foreløpig ikke anta noe som helst. Vi har ingen indikasjoner på at dette skyldes spesielle eller urene stoffer. Generelt i miljøet ser vi at noen dør av overdoser, mens det for andre rett og slett er helsen som svikter.

(©NTB)