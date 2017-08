Politiet venter endelig identifikasjon av levninger funnet ved Sjusjøvatnet

Politiet er ferdige med åstedsundersøkelsene ved Sjusjøvatnet der levningene av en mann ble funnet.

Identiteten på personen er ikke bekreftet, men politiet mistenker at det er den savnede Stig Ingar Evje som er funnet. Lensmann Terje Krogstad i Ringsaker sier til NTB at de håper å få endelig bekreftelse på identiteten i løpet av forholdsvis kort tid.

Krogstad sier de foreløpig ikke kan si noe om dødsårsaken, men at det ikke er noe som tyder på at det er noe kriminelt som står bak.

– Vedkommende er begjært obdusert. Så sant det ikke er noe som tyder på at det er skjedd noe kriminelt, så vil politiet etter hvert avslutte saken, sier Krogstad.

I terrenget

En bærplukker fant levningene noen hundre meter fra Sjusjøvatnet. Krogstad sier kroppen har ligget ute i terrenget, forholdsvis godt skjult av vegetasjon.

Stig Ingar Evje ble meldt savnet etter at han forsvant fra ei hytte ved Sjusjøen 3. mai. Krogstad bekreftet overfor NTB søndag at det er klær og andre ting som gjør at politiet mener det er den savnede 45-åringen som nå er funnet død.

Observasjoner

De siste observasjonene av det som kan ha vært Evje, ble gjort ved Spåtind hotell i Nordre Land kommune søndag 14. mai og tirsdag 23. mai. Krogstad sier de anser observasjonene anser fra nærområdet som mer sannsynlige.

– Vi ser nå helt bort fra dem som er gjort i resten av landet. Det er noen observasjoner på morgenen den 3. mai, og vi kan ikke se bort fra at han kan ha beveget seg i området og kan ha blitt observert av folk, sier Krogstad.

Han sier de ikke vet om han har gått rett opp fra hytta til der levningene ble funnet. Det er noen kilometer i luftlinje mellom funnstedet og hytta.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?