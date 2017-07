Politiet i Oslo vil gi unge kriminelle oppholdsforbud i enkelte Oslo-bydeler.

Flere er pågrepet ved Senter Syd på Mortensrud de sist månedene. Nå vil politiet jage bort de som skaper frykt i nabolaget, melder NRK.

Sist uke avdekket politiet i Oslo kriminelle nettverk ved å overvåke et narkodepot. Flere av dem politiet har pågrepet den siste tiden tilhører kriminelle miljøer som rekrutterer ungdom i området rundt Mortensrud.

Politiet har to ganger gått til tingretten for å gi en 18-åring forbud mot å være på Mortensrud senter og torg. 18-åringen er tidligere dømt for mindre forhold, og politiet mener han er en del av et nettverk som rekrutterer unge til salg av narkotika på Mortensrud. Nå har 18-åringen fått besøksforbud i nærområdet i et halvt år, og har anket.

Forsvareren til 18-åringen mener oppholdsforbudet er helt urimelig og stiller spørsmål til om 18-åringen kan være en sentral del av et kriminelt nettverk.

Politiet vurderer nå å be om forbud for flere enn 18-åringen og får støtte av Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

– Det bør bli lettere for politiet å gi slike oppholdsforbud for å holde disse personene unna ny kriminalitet og for å skape bedre trygghet i disse områdene og i byen, sier Bøhler til NRK.

