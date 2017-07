Politiet vil ha lavere promillegrense til sjøs

Det er mange båtfolk som spekulerer i promillegrensen til sjøs. Politiet mener derfor grensen bør bli lavere.

Folk flest har ikke vært så flinke til å holde seg unna alkoholen hittil i sommer når de nyter båtlivet, mener politiet.

Mange ulykker med fritidsbåter skjer i alkoholpåvirket tilstand. Mens promillegrensen på land er 0,2, er grensen til sjøs 0,8.

Kommunalminiater Jan Tore Sanner var med i politibåten i Oslofjorden tirsdag. Her med politiførstebetjent Eva Brekke som ønsker å ha lavere promillegrenser til sjøs. I dag er den på 0,8, mens den på land er på 0,2.

– Nei. det er mange som spekulerer. Det er jo koselig å ta seg et glass vin eller en øl når man er ute på sjøen. Men vi møter veldig mange som spekulerer i promillegrensen og ligger og vipper. Så vi kunne tenke oss at grensa var lavere, sier politiførstebetjent Eva Brekke i Sjøtjenesten i Oslo til NTB.

Motorproblemer

Tirsdag var statsråd Jan Tore Sanner (H) på sin aller første båttur hittil i år – med politiet på patruljering i Oslofjorden, og med flytevest.

– Sommertid er båttid og det er viktig at alle kan ha det hyggelig på sjøen. Da må man huske å ha på seg vest og la ølflaska stå igjen hjemme og vise sjøvett, råder kommunal- og moderniseringsministeren.

Sommeren har vært rolig for politiet hittil. De har brukt mest kapasitet på å rykke ut til båtfolk som har motorproblemer og til grunnstøtinger.





– Vi bruker kikkert

Sanner mener flytevestpåbudet som ble innført for drøyt to år siden for båter under 8 meter, har bidratt til færre alvorlige ulykker.

– Jeg tror vi vil se det samme nå på sjøen som i slalåmbakken. Før så var det litt ukult å ha på slalåmhjelm. Nå har det blitt rart å ikke ha det. Jeg tror vi ser det samme på sjøen og at det å bruke vest det kommer til å være en helt naturlig del av det å være på sjøen, sier han til NTB.

– Vi bruker kikkert og ser fort om folk har vest på seg. Alltid når vi stopper en båt er det jo et tema om båten er over 8 meter eller under 8 meter, forklarer Brekke.

Hun mener folk har blitt mye flinkere til å bruke flytevest i båter etter påbudet.

– Ja absolutt, og vi synes det er kjempefint. Det er ikke noe tvil om at det redder liv hvis du ramler ut i sjøen. Vi hadde en dødsulykke her for et par år siden. Hadde han hatt vest på seg, så hadde han jo helt sikkert vært i live i dag, påpeker Brekke.





Har du sett denne videoen?