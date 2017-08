Politiet vil ikke offentliggjøre rapport om nazimarsjen i Kristiansand

Politiet i Agder hemmeligholder rapporten etter nazimarsjen i Kristiansand tidligere i sommer. Selv internt er det kun et fåtall som får lese evalueringen.

– Det er et internt dokument med polititaktiske vurderinger som er unntatt offentlighet, sier visepolitimester Arne Sundvoll til Fædrelandsvennen.

Etter det avisen kjenner til har rapporten i skriftlig form kun blitt delt med et fåtall ledere internt i politiet. Resten har fått den presentert i muntlig form.

Sundvoll viser til at den inneholder gradert informasjon, blant annet om polititaktiske vurderinger og opplysninger fra PST, som grunner for at den ikke deles bredt.

Rapporten er en intern vurdering av hvordan Agder-politiet håndterte nynazist-marsjen gjennom Kristiansand i juli. Da marsjerte rundt 60–70 høyreekstreme i gatene i sørlandsbyen, uten at det var søkt om tillatelse.

Flere har i ettertid rettet kritikk mot politiet for at de lot nynazistene fra gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» marsjere uhindret gjennom sørlandsbyen.

Kari Henriksen (Ap), Vest-Agder-representant og medlem av justiskomiteen på Stortinget, mener i det minste deler av politiets evaluering burde være offentlig, selv om hun forstår at polititaktiske opplysninger må unntas.

I et svar til Henriksen skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at han deler politiets oppfatning om at evalueringen av slike hendelser «normalt ikke skal offentliggjøres».

–«Men som ansvarlig statsråd vil jeg innhente evalueringsrapporten for nærmere gjennomsyn og vurdering av læringspunkter mv.» skriver statsråden.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?