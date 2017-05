Til tross for færre asylsøkere det siste året, har politiet det samme høye tallet for antall uttransporter i år som i fjor. Måltallet for 2017 er 9.000 utsendelser. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Politiets utlendingsenhet må nedbemanne

Inntil 80 ansatte må slutte i Politiets utlendingsenhet, som har ansvaret for å sende ut utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.