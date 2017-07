Politimann død etter påkjørsel i Göteborg

En politimann er død etter at han ble påkjørt under jakt på mistenkte ranere i Göteborg i Sverige.

Fire personer mistenkt for å stå bak et væpnet ran i Göteborg, løp over E20 søndag. Den døde politimannen ble påkjørt i det han løp etter ranerne, opplyser pressetalsmann Christer Fuxborg i Göteborg-politiet.

Fuxborg opplyser at den påkjørte politimannen i 40-årene ble kjørt til sykehus, hvor han døde av skadene.

Fire maskerte personer ranet ved halv ti-tiden en butikk på Kaggeledstorget øst i Göteborg. Det er ikke kjent om gjerningspersonene fikk med seg noe. Kort tid etter ranet fikk politiet meldinger om at fire personer hadde løpt over E20 knappe to kilometer fra åstedet. Alle de fire mistenkte er pågrepet.