Politisk parti anmelder hacking og ID-tyveri

I en mail til KSU.no skriver stortingskandidat Steinar Wiik Sørvik:

- Vi går til anmeldelse fordi noen har brukt en Twitterkonto som vi ikke har adgang til, som heter nordmorslista.no. Vi anmelder saken fordi politiet skal få innsyn hos Twitter for å finne ut hvem brukeren har vært, sier stortingskandidat Steinar Wiik Sørvik til KSU.

Han mener at de som står bak dette er noen som ikke vil Nordmørslista vel.

- Noe mer vet vi ikke. Det jeg imidlertid kan si er at de falske meldingene på denne falske Twitterkontoen er brukt av alle media uten research. Hvis det skal være så lett å lage en falsk profil og så lage så mye bråk, er ikke samfunnet kommet langt, sier Sørvik.

Brukt for å skade Nordmørslista



I en e-post fra Formann i Nordmørslista Per Martin Kjønnø til Nordmøre Politidistrikt lister han opp hvordan Twitter-kontoen har blitt brukt.



«Vi har flere kontaktpunkter utad med offentligheten blant annet med en Twitterkonto med navn @ normorslista.no som ble etablert i 2014. »



«Den kontoen har vært lite brukt men i anledning et brudd i Nordmørslista i desember 2016 der en fraksjon forlot lista ble kontoen flittig brukt for å skade Nordmørslista. »

I dagene etter bruddet ble det postet oppslag som:

15 desember 2016: ”Nordmørslista i oppløsning”

15 desember 2016: ”Nordmørslista –tre fylkespolitikere meldte seg ut for åpen scene.

16 desember 2016: ”Fullt drama i Nordmørslista”

17 desember 2016: ”En rigget prosess et kupp.”



- Vi har derfor berettiget grunn til å tro at denne bruken ble gjennomført av de som forlot listen på dette tidspunktet pga ordbruken og valg av tema som utelukkende var for å fremme de som forlot lista sitt syn, skriver Kjønnø i e-posten.

Falsk melding om Sylvi Lisyhaug

I dagene som fulgte fikk det nye styret kontroll over hva de mente var alle nøkler og koder for informasjon men åpenbart ikke denne tweeterkontoen.



- Det er ifølge våre undersøkelser ingen aktivitet på tweeterkontoen før 4 måneder senere da det ble postet et nytt innlegg på twitter den 17 april 2017, skriver Kjønnø.



Dette innlegget benytter seg for første gang av hashtag der tweeten blir sendt til media og Fremskrittspartiet.



- Saken som er sendt omhandler kritikk av Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet og hashtagen gjør at Fremskrittspartiet blir orientert om hva som blir omtalt av vår Stortingskandidat Steinar Wiik Sørvik på et lukket forum, skriver han.



17 April 2017: «Kjære Sylvi Listhaug. Det gikk bra med ditt barn. Hva med våre?»

Etter dette følger det på med utallige meldinger fra den uekte kontoen, og den siste Twitter-meldingen ble postet 28. april.

- Ingen av disse Tweets er offentliggjort av noen som i dag har tilknytning til Nordmørslista. Nordmørslistas nåværende ledelse har heller ingen tilgang til denne tweeterkontoen og vi har forsøkt og få stoppet og blokkert kontoen uten å lykkes, skriver Kjønnø i e-posten.

Voldsom belastning



Videre står det:

« Denne saken har vært en voldsom belastning for Nordmørslista og vi har opplevd et mediahysteri uten sidestykke der våre politiske motstandere har utnyttet situasjonen på det groveste.



Det er en alvorlig trussel mot demokratiet at media og politiske motstandere som tom er medlem av Norges Storting kan benytte seg av falske tweeterkontoer som begrunnelse for sin argumnetasjon.



Vi er klar over at datakriminalitet er et prioritert område men vil her legge til at i saker der man benytter seg av denne type falske profiler inn mot et valg så er dette en sak som er direkte skadelig for vårt demokrati.



Vi anmoder derfor om at saken gis den høyeste prioritet. Påtalebgjæring og krav om at gjerningsmannen må straffes vil bli oversendt straks Nordmørslistas styre har fått behandlet saken. »