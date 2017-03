ANNONSE

I Oslo har det skjedd flere væpnede ran av personer på åpen gate de tre-fire siste dagene, skriver Oslo-politiet på Facebook.

«Grov vold har blitt utført og de fornærmede har blitt påført store psykiske belastninger».

Natt til søndag skjedde nok et ran, men takket være våkne vitner, fikk hundepatruljen et godt utgangspunkt for å spore opp gjerningsmennene.

«I urbant og krevende miljø gikk Texas (9 år) gjennom bygårder og tilstøtende gater før han sto ovenfor de rette personer med håndvåpen i hånda. De pågrepne etterforskes nå for flere forhold», melder politiet.

Innlegget er i skrivende stund likt 4400 ganger, og i kommentarfeltet hylles Texas for innsatsen.