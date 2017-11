DØMT: Hotell Lune Huler i Lindås nord for Bergen brant ned. Hotellet skulle tas i bruk som midlertidig asylmottak. To brødre er nå dømt for ildsåpsettelse. Foto: Gunn Berit Wiik Berg / Strilen (NTB scanpix)

Polske brødre dømt for brann på planlagt asylmottak