Polske menn dømt for vold i Hedmark

To polske menn er i Hedmarken tingrett dømt til fengsel for flere voldsepisoder i Hamar-området tidligere i år.

Hedmarken tingrett dømte en 22-åring til ni måneder i fengsel og en 33-åring til fire måneders fengsel for flere voldssaker, melder Hamar Arbeiderblad.

Politiet har tatt beslag i både et balltre og en sammenleggbar batong i saken. Balltreet ble brukt i en voldsepisode i Hamar i februar i år.

I august ble 22-åringen pågrepet ved en bolig i Løten med en såkalt teleskopbatong. En person ble slått, og 22-åringen har siden sittet varetektsfengslet.

Flere vitner har ifølge avisen vegret seg for å vitne mot de to polakkene, og 22-åringen er mistenkt for å ha forsøkt å påvirke et vitne fra innsiden av fengselet.

Politiet slo til mot de to mennene under en narkorazzia i vår, og den yngste ble i sommer dømt til fire måneders fengsel for narkotikalovbrudd. 33-åringen ble dømt til åtte måneders fengsel, en dom han fortsatt soner.

