NYE FRIMERKER: Posten gir ut nye frimerker i forbindelse med Sykkel-VM som arrangeres i Bergen i september 2017. Foto: Posten Norge (NTB scanpix)

Posten lanserer egne sykkel-VM-frimerker

Posten Norge tråkker til og lanserer to spesialdesignede frimerker for å markere at Bergen skal arrangere sykkel-VM i september.