Preikestolen stenges for Tom Cruise

Forsand kommune har gitt tillatelse til å stenge turistmagneten Preikestolen helt for publikum i ni døgn under innspillingen av en ny Mission Impossible-film.

Ifølge Stavanger Aftenblad vil ingen andre enn filmfolkene slippe ut på fjellformasjonen i Lysefjorden i perioden 20.–28. september. Filmselskapet har fått løyve til inntil 50 helikopterlandinger per dag.

– Dette kan bidra til god norgesreklame. Regjeringen har lagt fram en ny reiselivsmelding der vi ønsker at reiselivet skal bidra til lokal verdiskapning, sier helseminister Bent Høie (H) om saken.

Daglig leder Preben Falck i Stavanger turistforening er ikke sikker på om Preikestolen trenger Hollywood-reklame.

– Det kan skape et enormt trykk. Hvor mange skal vi ha inn her? Hvis det er fullt, hvorfor markedsføres Preikestolen, hvorfor jobbes det aktivt med å tiltrekke flere folk. All ferdsel stenges ned i over en uke under filminnspillingen. Allemannsretten står sterkt hos oss og dette er ikke noe vi liker. Men det vil være mulig å komme opp på baksiden og se ned, sier han.

I mars var regisør Christopher McQuarrie på rekognoseringstur til Preikestolen. Da la han ut et bilde av seg selv fra Preikestolen med Lysefjorden i bakgrunnen.

Tom Cruise og resten av teamet er nå igang med innspillingen av Mission Impossible 6. I juli var teamet i New Zealand. Filmen vil trolig komme ut i 2018, i følge IMDb.