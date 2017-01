Presseetikkforsker Carl-Erik Grimstad: - Kronprinsessen overreagerer litt

ANNONSE

I åpent brev publisert av slottet tar kronprinsesse Mette-Marit et oppgjør med norsk presse - dagen før Marius fyller 20 år.

LES HELE SAKEN: Mette-Marit refser norsk presse

I brevet ber Mette-Marit om at norske medier lar sønnen være i fred, etter han ifølge kronprinsessen har blitt «utsatt for et press fra deler av norsk presse» i løpet av de siste årene.

«Marius ønsker ikke å leve et liv i offentligheten. Min forpliktelse overfor ham som mor er å ta det ansvaret som ble gitt meg på Aker sykehus for 20 år siden alvorlig. Derfor velger jeg nå å be deler av norsk media la ham få lov til å slippe et fokus han ikke ønsker, når han nå blant annet av den grunn velger å reise til utlandet for å studere,» skriver Mette-Marit.

- Blir behandlet anstendig



Carl-Erik Grimstad, presseetikkforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen Campus Kristiania, mener det er naturlig at en mor forsøker å skjerme sin sønn fra offentligheten, men synes samtidig at norsk presse i stor grad er flinke til å respektere privatlivets fred.

PRESSEETIKKFORSKER: Carl-Erik Grimstad mener norsk presse i stor grad innfri Mette-Marits ønske for sønnen allerede.

- Jeg synes generelt at kongefamilien i Norge er behandlet anstendig og skikkelig av norsk presse, og at Mette-Marits ønske på vegne av Marius i stor grad blir innfridd i dag, sier Grimstad, og legger til:

- Når det er sagt er det umulig å komme unna det faktum at Marius er et medlem av kongefamilien, det har kronprinsessen og kronprinsen alltid sagt, og det er landets mest offentlige familie. Derfor er han underlagt større årvåkenhet fra mediene enn de som ikke tilhører en offentlig familie.

Han legger til at alle har krav på privatlivets fred i ikke-offentlige rom, men at Marius selv har oppsøkt offentligheten ved enkelte tilfeller, blant annet som statist i TV-serien Skam.

- Er man medlem av kongefamilien kan man ikke forvente at man ikke skal observeres og refereres av norsk presse hvis det oppstår situasjoner som pressen finner det hensiktsmessig å referere, sier Grimstad.

Ungdommelig ubetenksomhet



I brevet skriver kronprinsessen om at enkelte norske medier har valgt å skrive om det hun omtaler som «ungdommelig ubetenksomhet».

«Det ville vært unaturlig hvis det ikke fantes eksempler på det.

Jeg er i hvert fall glad for at alt mitt ungdomsopprør ikke ble fulgt med argusøyne. Det hadde sett mye verre ut,» skriver Mette-Marit.



Grimstad synes imidlertid ikke at norsk presse har fulgt Marius med «argusøyne» gjennom ungdomstiden.

- Her synes jeg kronprinsessen overreagerer litt, men det er også helt på sin plass at en mor gjør det.

Flytter til utlandet



17. januar flytter Marius til California for å studere økonomi og administrasjon. En av årsakene til at han flytter til utlandet skal være for å slippe unna norsk presse.

- Jeg er ikke helt sikker på at utlandet er det beste stedet å dra til hvis man ønsker seg fred og fordragelighet. Vi vet ennå ikke hvordan de verste utskuddene av paparazzier vil behandle ham, og da holder det ikke med appeller til norsk presse, avslutter Grimstad.

ÅPENT BREV: Dagen før Marius' 20-årsdag ber Mette-Marius norsk presse om å la sønnen være i fred.