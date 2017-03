Presset gjennom pengebruk på to prosent av BNP til Forsvaret

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): I forslaget til Høyres program var det en formulering som satte sinnene i kok hos partiets fylkeslag.

«Høyre vil styrke Forsvaret og ha som langsiktig ambisjon at Norge skal loppfylle NATOs mål om å bruke to prosent av landets BNP på Forsvaret».

- Det var ikke bare meg, men mange fylkesorganisasjoner som syntes at programutkastet var for vassent, for lite forpliktende. Man snakket om et langsiktig mål. Langsiktig er definisjonsbart og kan være herfra til evigheten, sier stortingsrepresentant og leder av Høyres forsvars- og sikkerhetsutvalg Hårek Elvenes til Nettavisen.

Selv representerer han Akershus.

- Viktig vedtak

Han mener partiet har sagt klart fra om hva de vil med forsvarspolitikken.

- Landsmøtet har fattet et veldig viktig vedtak. Målet er helt klart, det skal brukes to prosent av BNP innen 2024. Dette er en blåkopi av NATO-vedtaket som ble gjort i toppmøtet i 2014. Landsmøtet til Høyre har satt et tydelig mål og retning i forsvarspolitikken.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) erkjenner at det ikke blir enkelt å oppnå målet som landsmøtet til «forsvarspartiet» vedtok å ha som sin politikk.

- Det er en krevende ambisjon, men det skal det jo være. Vi er veldig godt i gang med langtidsplanen vi har fått vedtatt i Stortinget og begynt den økonomiske opptrappingen. Så avhenger det av hvilken retning BNP tar i Norge, hvor stor veksten er rett og slett, og når nøyaktig vi når målet. Men slik er det jo for mange land fordi man ikke kan spå det mange år i forveien, men ambisjonen er tydelig.

- Snakket sammen

I forkant av landsmøtet ble det gjort omfattende lobbyvirksomhet blant fylkeslagene.

- Det er ingen grunn til å legge skjul på at de aller fleste fylkesforeningene snakket sammen om dette, og noen fylkesforeninger var mer opptatt av dette enn andre, sier Elvenes.

- Dette er så viktig. Verden er blitt mer utrygg siden forrige landsmøte. Vi har fått et USA på at NATO må ta et større ansvar for egen sikkerhet. USA betaler 70 prosent i dag. Hvis Norge ikke er i stand til å oppfylle NATO-kravet hvem skal gjøre det da? Dette er snakk om å betale nasjonens forsikringspremie. NATO er vår forsikring.

Forsvarsministeren mener det er positivt at landsmøtet kom til en samlet enighet om partiets forsvarspolitikk.

- For oss er det veldig viktig å slå fast denne ambisjonen veldig tydelig, og vi har jo sluttet oss til det tidligere da toppmøtet i Wales fant sted, i tillegg har vi slått det fast i resolusjoner før vi endelig har hatt det oppe til progambehandling. Det er helt åpenbart at landsmøtet ønsker at det skal stå i programmet og det synes jeg er veldig bra.

