Prest oppfordret til økonomisk boikott av Drammens Tidende, da meldte redaktøren seg ut av kirken

ANNONSE

«Dette er grunnen til at jeg ikke abonnerer på Drammens Tidende,» skrev Per Erik Karlsson Brodal, prest i Bragernes menighet, på Facebook 14. mai.

Brodal henviste til en artikkel i Drammens Tidende, der forfatter Kristian Klausen kritiserer avisen for å ikke dekke kulturen i nærområdene «på en ordentlig og kvalifisert måte».

Videre oppfordrer Brodal til en økonomisk boikott av lokalavisen:

«Oppfordrer kulturaktørene til å finne andre annonseringskanaler enn DT og privatpersoner til å si opp abonnementet frem til de prioriterer lokal kultur».





Meldte seg ut av kirken



Brodals Facebook-innlegg fikk politisk redaktør i Drammens Tidende, Karianne Braathen, til å reagere.

I et innlegg i Drammens Tidende mandag 29. mai, skriver Braathen at hun har valgt å melde seg ut av den norske kirke etter å ha lest Brodals oppfordring til økonomisk boikott av avisen.

«Når jeg opplever at en prest i min menighet, på en bombastisk og lite undrende måte, oppfordrer til boikott av min hardt prøvede arbeidsplass i en hardt prøvet tid for journalistikken, kjenner jeg at dette kan jeg ikke være en del av,» skriver Braathen.

Braathen understreker at hun tåler Brodals kritikk av kulturdekningen i Drammens Tidende og hans valg om å ikke abonnere på avisen. Men hans oppfordring til økonomisk boikott av avisen, oppleves som et «klart overtramp fra en som bærer Kirkens kappe», skriver Braathen.

«Jeg oppfordrer herved alle representanter for Den norske kirke til å sette seg godt inn i samfunnsutviklingen, også journalistikkens kår. Jeg vil mene det er relevant for enhver person som deltar i samfunnsdebatten på vegne fra en så stor menighet som Den norske kirke er,» skriver DTs politiske redaktør.



- Ønsker å beklage



Samme dag skriver Brodal et åpent brev i Drammens Tidende som svar til Braathen, hvor han blant annet beklager sin oppfordring til økonomisk boikott.

«Jeg ønsker å beklage det som oppfattes som en oppfordring til økonomisk boikott av Drammens Tidende. Og jeg ønsker på det sterkeste å beklage at dette har medført at du ikke lenger opplever Den norske kirke som din kirke,» skriver Brodal.



Han understreker om at han ikke ønsker å bruke sin stilling til å presse Drammens Tidende til å endre prioriteringer, og at han forstår at hans oppfordring ble opplevd som «utidig og truende».

Fikk du med deg denne populære videoen?