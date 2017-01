Prinsesse Ingrid Alexandra er 13 år

ANNONSE

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 13 år lørdag 21.januar. I den forbindelse er det, tradisjonen tro, lagt ut nye bilder av tenåringen. De ble tatt i høst, og lagt ut fredag.

Kongereporter, Kjell Arne Totland, roser bildene.

- Flotte bilder av vår nye tenåringsprinsesse! Tenk det er alt gått 13 år siden vi alle sto på Rikshospitalet og ventet på at kronprinsesse Mette-Marit skulle nedkomme. Jeg glemmer aldri hvor stolt kronprins Haakon var da han omsider kom ned til pressekorpset og fortalte oss at hans kone hadde født «verdens vakreste pikebarn» - og at hans egne bilder av henne neste dag viste at datteren var en tro kopi av ham selv som baby, sier han til Nettavisen.

- Selve bursdagen er lørdag - og da vil nok Ingrid tradisjonen tro bli vekket på sengen med sang og bursdagssake. Og siden det er lørdag og skolefri kan de jo kose riktig lenge. Og lørdag kveld er det så bursdagsselskap for både venner og familie - med hele kongefamilien på plass.

Ingrid Alexandra går i sjuende klasse på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua. Hun har vært med på offisielle oppdrag siden hun var baby.

13-åringen er nummer to i arverekkefølgen, og hun er den første norske tronarving som er jente. Navnet har hun fra begge foreldrenes side; Ingrid er et gammelt slektsnavn fra både mor og far, mens Alexandra er en oppkalling etter Kong Olav, som het Alexander før hn kom til Norge.

Med besteforeldrene, kong Harald og dronning Sonja, desember 2016.

I Trondheim 2016, med prins Sverre Magnus og kronprins Haakon Magnus.

Det norske kongeparets 25-årsjubileum. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon holdt tale under festforestillingen.

Kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på slottsbalkongen i 2012.

Prinsesse Ingrid Alexandra sammen med prins Sverre Magnus og med labradoodle hunden Milly Kakao i 2010.

Her er prinsesse Ingrid Alexandra da hun tok i mot Miljøagentparaden på Slottsplassen i 2009.

Kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Ingrid Alexandra hilser barnetoget på Skaugum 17. mai 2006.