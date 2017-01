Professor: - Norge bør ta imot hundre tusen flyktninger

ANNONSE

- Vi kan uten vanskeligheter ta imot hundre tusen flyktninger, og jeg personlig mener vi bør gjøre det, sier professor Victor D. Norman som gjestet Ole Torp på NRK tirsdag.

Norman er professor ved Norges Handelshøyskole ved institutt for samfunnsøkonomi. Se deler av intervjuet i bunnen av saken.

Les også: Inviterte til dugnad for flyktninger - kun menn fikk delta

På spørsmål om Norge ville kunne klare denne økningen uten vanskeligheter, modererte Norman seg noe.

- Det vil koste oss mye i startfasen, men hundre tusen er altså to prosent av Norges befolkning. Det finnes ikke den kommune i Norge som ikke er i stand til å ta imot to prosent flere innbyggere i løpet av et år, sier Norman videre.

Les også: Amal Aden hardt ut mot invandrere som krenkes av juletrær

Norman var en del av Bondevik II-regjeringen. Der var han Norges arbeids- og administrasjonsminister.

- Det finnes fryktelig mange kommuner som ber på sine knær om kanskje å få flere innbyggere, fortsetter Norman.

Han peker videre på at Norge er et underbefolket land om man ser på naturressurser og areal.

- Det er klart vi har kapasitet, fortsetter han.

Les også: Flyktningekspert: - Politikere bør skamme seg

Andre har også tatt til orde for en økning i antall flyktninger som Norge tar imot, og i oktober sendte åtte norske organisasjoner et brev til regjeringen.

I brevet ba organisasjonene om at det skulle blitt satt av ekstra midler for å øke antall kvoteflyktninger som skulle hentes til Norge.