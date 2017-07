Propanen pumpes ut fra veltet tankbil i Telemark

Arbeidet har startet med å pumpe sju tonn med propan fra den veltede tankbilen i Telemark over i en ny tankbil.

Tankbilen kom fram til Hjartdal i Telemark i 1-tiden natt til søndag. Om alt går som planlagt regner politiet med at tømmingen vil ta minst tolv timer.

Veien ble stengt etter at tankbilen veltet på E134 noen kilometer vest for Sauland sentrum i Hjartdal kommune. Arbeidet på stedet, både tømming og berging av kjøretøy, vil pågå en god stund. Politiet opplyser at veien derfor vil bli stengt lenge.

En familie som bor i nærheten ble evakuert. Ellers bor det svært få mennesker i nær ulykkesstedet.

Det er ikke kjent hvorfor tankbilen veltet, men det er en skarp sving i området. Sjåføren ble sendt til undersøkelse hos legevakten på Notodden.

Det veltede kjøretøyet vil bli løftet opp med mobilkraner når det blir dagslys.

Lekkasje

– Det er uklart om det er hull på selve tanken, men det lekker fra to hull i utvendige rør bak på tankbilen, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt tankbilen og brannvesenet rekvirerte en kjemikaliebil med utstyr for å tette lekkasjer.

– Etter det vi foreløpig vet er lekkasjen i gassform, sier underbrannmester Oddbjørn Wikan ved 110-sentralen i Telemark til NTB.

Mattilsynet varslet

Propanen fraktes i flytende form, og lekkasjer kan forekomme i væskeform om de er store nok.

Mattilsynet er varslet fordi det er fare for at propanen kan lekke ut i elven Hjartdøla. Tilsynet vil orientere bønder som har dyr som beiter langs elva.

I tillegg er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varslet, slik prosedyren er i slike tilfeller.

