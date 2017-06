Prost Herborg Oline Finnset er valgt til ny biskop i Nidaros på Kirkerådets møte i Trondheim.

ANNONSE

Den enstemmige avgjørelsen ble tatt på Kirkerådets møte i Trondheim mandag kveld. Finnset tar over etter Tor Singsaas, som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag.

–Vi gratulerer Herborg Finnset som ny biskop i Nidaros bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke med en ny biskop, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Flest stemmer

Etter omfattende avstemmingsrunder blant lokale og nasjonale stemmeberettigede tidligere i år, var det tre kandidater som sto igjen før kveldens møte. I tillegg til Finnsnes var Ragnhild Jepsen og Nils Åge Aune aktuelle for stillingen.

Herborg Oline Finnset fikk flest stemmer både lokalt og nasjonalt, men Kirkerådet sto fritt til å velge blant de tre kandidatene.

Herborg Finnset har siden januar i år vært prost i Strinda i Nidaros bispedømme. Fra 2005 til 2017 var hun domprost i Tromsø. Hun har også vært kapellan i Lenvik i Senja og residerende kapellan i Hammerfest.

Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival. Finnset er positiv til å vie likekjønnede par i kirken.

Innsettes i september

Den nye Nidarosbiskopen blir innsatt i sin tjeneste ved en gudstjeneste i Nidarosdomen 10. september.

Kirkerådets møte, som foregår fram til onsdag, skal også ta stilling til et forslag om å gå over til en ren valgordning, der kun resultatene fra de lokale og de nasjonale høringsrundene avgjør hvem som blir ny biskop, og ikke som i dag, et eget tilsettingsorgan som har siste ordet.